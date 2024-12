Grupos da Guiné afirmam que 135 pessoas foram mortas em estádio após tumulto

Cerca de 135 pessoas foram mortas no tumulto em um estádio de futebol no sudeste da Guiné no domingo, informou um grupo local de organizações de direitos humanos, compartilhando um total estimado de mortes mais de duas vezes maior do que o número oficial de 56.

Uma decisão controversa da arbitragem serviu de estopim para violência entre a multidão e disparos de gás lacrimogêneo da polícia durante jogo na cidade de Nzerekore, levando a um confronto mortal enquanto os espectadores tentavam fugir.

Um coletivo de grupos de direitos humanos na região de Nzerekore disse nesta terça-feira que a estimativa mais alta foi baseada em informações do hospital, cemitérios, testemunhas no estádio, famílias das vítimas, mesquitas, igrejas e imprensa local.