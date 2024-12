Em busca do jornalista norte-americano Austin Tice, EUA partem de pista de 11 anos atrás

As autoridades dos EUA acreditam que é provável que Tice tenha sido levado após sua fuga por forças que respondiam diretamente a Assad. Uma pessoa com conhecimento da fuga disse que Tice pode ter sido repassado entre várias agências de inteligência do governo nos anos seguintes.

Em 2016, o governo do ex-presidente Barack Obama recebeu outros indícios de que Tice havia sido levado a um hospital em Damasco para receber tratamento para uma doença desconhecida, no que seria sua segunda aparição da qual se tem conhecimento, disseram uma autoridade dos EUA e uma pessoa familiarizada com os indícios. Mas as atuais autoridades dos EUA não estão tão confiantes neste relato da forma que estão em relação a sua fuga de 2013.

Ao longo dos anos, a família de Tice -- que tem liderado a tentativa de encontrá-lo -- falou publicamente sobre sua frustração com o governo dos EUA, acusando-o de não priorizar a libertação de Tice. Os parentes estão reunidos em Washington na esperança de poderem comemorar sua liberdade em breve.

A família também negou um pedido de comentário.

"Acreditamos que ele está vivo. Acreditamos que podemos trazê-lo de volta, mas ainda não temos provas diretas disso", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, no último domingo, alimentando otimismo sobre o destino de Tice.

Nos últimos 12 anos, agências dos EUA, incluindo o FBI, o Departamento de Estado e a CIA, reuniram milhares de indícios sobre Tice. A maioria é quase impossível de ser verificada.