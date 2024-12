Elon Musk apoia partido de extrema-direita alemão para próximas eleições

(Reuters) - O bilionário Elon Musk, que participará do governo do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump como conselheiro externo, entrou na campanha eleitoral da Alemanha na sexta-feira, chamando a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, de salvadora do país.

A AfD está em segundo lugar nas pesquisas de opinião e pode impedir uma maioria de centro-direita ou de centro-esquerda, mas os partidos centristas da Alemanha prometeram rejeitar o apoio da AfD em nível nacional.

A principal potência da Europa deve ter eleição em 23 de fevereiro, após o colapso do governo de coalizão de centro-esquerda liderado pelo chanceler Olaf Scholz.