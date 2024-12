Mercosul vê oportunidade de novas negociações após acordo com UE e protecionismo de Trump

"Há uma discussão geopolítica importante acontecendo na Europa nesse momento, que envolve um debate sobre o futuro da União Europeia, o receio de estar ficando para trás em termos de tecnologia, dinamismo econômico, poder militar. A eleição de Donald Trump, que eles já temiam, acelerou essa preocupação", contou à Reuters um diplomata brasileiro envolvido nos debates. "O acordo surgiu como algo necessário para dar um fôlego. em termos comerciais e de alianças geopolíticas", completou.

DISPUTAS INTERNAS

Dentro do próprio Mercosul há disputas sobre fazer mais ou menos acordos. Acusada de atravancar o acordo Mercosul-UE por muito tempo, a Argentina, sob a Presidência de Javier Milei, agora quer fazer acordos por fora do bloco e ameaça sair do Mercosul se o grupo não concordar com novas alianças -- especialmente com os Estados Unidos.

Na semana passada, em discurso em Montevidéu, o presidente argentino anunciou sua intenção para 2025, à revelia do Mercosul -- cujas regras proíbem acordos unilaterais de seus membros. Milei chamou o bloco de "prisão".

Uma das fontes brasileiras ouvidas pela Reuters diz que o Brasil estaria disposto a buscar um acordo comercial com os Estados Unidos dentro do Mercosul, mas foi cética: "Não acredito que eles (os norte-americanos) vão querer."

Entre os outros membros do Mercosul, o Uruguai, sob o comando de Lacalle Pou, também cobrou a liberdade de buscar negociações fora do bloco, mas não foi adiante após receber a promessa de que o acordo com a UE seria fechado. Pou deixa o governo em março, e o novo presidente, Yamandú Orsi, é um defensor do bloco. Já o Paraguai defende novos acordos mas não a ponto de fazer ameaças.