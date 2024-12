Ministro israelense critica apelo do papa por estudo sobre se ofensiva em Gaza é "genocídio"

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Um ministro do governo israelense criticou o papa Francisco nesta sexta-feira por sugerir que a comunidade internacional deveria estudar se a ofensiva militar de Israel em Gaza constitui um genocídio do povo palestino.

Em uma carta aberta publicada pelo jornal italiano Il Foglio, o ministro de Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, disse que as observações do papa -- feitas em trechos de um livro a ser publicado no mês passado -- equivaliam a uma "trivialização" do termo genocídio.