Câmara Municipal de São Paulo aprova maior orçamento da história: R$ 125 bi

Caixa cheio

Secretaria Municipal de Educação é a que receberá mais dinheiro. Quase R$ 23 bilhões devem ser destinados ao órgão — 45% do total do orçamento. Mobilidade e Trânsito (R$ 11 bilhões), Subprefeituras (R$ 3 bilhões) e Infraestrutura Urbana e Obras (R$ 2,7 bilhões) são outras pastas em destaque.

Texto prevê R$ 21,5 bilhões para Fundo Municipal de Saúde. O fundo reúne recursos destinados "à implantação, consolidação e manutenção" da rede pública do SUS (Sistema Único de Saúde) no município. Em agosto, o Datafolha indicou que a saúde fica atrás só da segurança entre as preocupações do paulistano.

Prefeitura nunca teve tanto dinheiro à disposição. O recorde anterior era de 2024, que previa R$ 111,8 bilhões em receitas. Em 2023, a previsão era de R$ 102,5 bilhões em receita — o máximo até então. No ano anterior, 2022, R$ 93,6 bilhões, maior valor desde 2014, quando foram previstos R$ 91,6 bilhões.

Orçamento da capital paulista cresceu 58% desde 2012. Passou de R$ 78,6 bilhões para os R$ 124 bilhões aprovados hoje. A cifra é maior que o orçamento do estado do Rio em 2024 (R$ 104,6 bi) e o de Minas (R$ 114,4 bi). Em relação às capitais, supera em muito o de Belo Horizonte (R$ 19,6 bi) e o da capital fluminense (R$ 45,7 bilhões). O maior orçamento do Brasil este ano foi o do estado de São Paulo: R$ 328 bilhões.

Subprefeitura da Sé deve receber R$ 132 milhões

Área central é foco de investimentos. Muito dinheiro também deve ser destinado a bairros periféricos, como São Mateus (R$ 69,8 milhões), São Miguel Paulista (R$ 62,8 milhões) e Guaianases (R$ 60,5 milhões).