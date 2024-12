Rússia diz ter atingido alvos militares na Ucrânia em resposta a ataque com mísseis ocidentais

MOSCOU (Reuters) - As forças russas atingiram alvos militares na Ucrânia com armas de alta precisão de longo alcance na sexta-feira, em resposta a um ataque à região russa de Rostov nesta semana, no qual a Ucrânia usou mísseis fornecidos por Estados Unidos e Reino Unido, informou o Ministério da Defesa russo.

A Rússia disse na quinta-feira que a Ucrânia havia lançado seis mísseis Atacms de longo alcance fabricados nos EUA e quatro mísseis Storm Shadow fabricados no Reino Unido contra a região de Rostov, no sul da Rússia, um dia antes.

Autoridades ucranianas disseram que o ataque com mísseis russos na sexta-feira matou uma pessoa e danificou prédios em Kiev, depois que explosões foram ouvidas na capital da Ucrânia.