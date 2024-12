Por que o Irã, uma potência energética, enfrenta escassez de gás?

A jornalista Arezoo Karimi, que cobre a economia iraniana para o site IranWire, argumenta que, apesar da receita significativa gerada pelas exportações de petróleo, grande parte dela foi desviada para financiar as prioridades geopolíticas de Teerã, incluindo o apoio a seus aliados regionais, como o regime de Bashar al-Assad na Síria.

"Por meio de empresas de fachada e contas não divulgadas, grande parte da renda do petróleo do Irã escapa da fiscalização internacional. No entanto, há indícios que bilhões foram canalizados para prioridades regionais em vez de infraestrutura doméstica", diz ela à DW.

Karimi afirma que o Irã investiu somas vultosas na continuidade do regime de Assad, inclusive fornecendo-lhe milhões de barris de petróleo bruto gratuitamente.

"O Irã já gastou mais de 25 bilhões de dólares na Síria, principalmente com petróleo. Esse modelo de priorizar alianças regionais em detrimento do investimento em infraestrutura deixou o setor de energia do Irã em extrema necessidade de modernização", acrescentou.

As autoridades iranianas reconhecem que o país precisa investir bilhões de dólares para modernizar os setores de petróleo e gás.

Omid Shokri, analista de energia da Gulf State Analytics (GSA), uma empresa de consultoria sediada em Washington, disse que é improvável que as empresas estrangeiras invistam enquanto o Irã não chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos, as sanções não forem suspensas e o país não atender aos padrões da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), que visam combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.