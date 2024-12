Tratamento de câncer do rei Charles está progredindo bem e continuará no próximo ano

A revelação, em março, de que a nora do rei, Kate, esposa do herdeiro príncipe William, estava fazendo quimioterapia preventiva contra o câncer foi outro choque.

Embora o tratamento já tenha terminado, o retorno aos compromissos oficiais foi limitado e ela disse que seu caminho para a recuperação total seria longo. William afirmou que foram os 12 meses mais difíceis de sua vida e "brutais" para a família.

Mas não foram apenas os problemas de saúde que colocaram a realeza no centro das atenções. O irmão mais novo do rei, príncipe Andrew, envolveu-se em outro escândalo este mês, depois que um de seus sócios mais próximos foi banido do Reino Unido por suspeitas do governo de que ele era um agente chinês.

As finanças da realeza também foram analisadas pela mídia, enquanto Charles foi hostilizado por uma senadora indígena no Parlamento da Austrália durante sua turnê no país, um reflexo das questões sobre o passado colonial do Reino Unido.

Já o filho mais novo do rei, príncipe Harry, continua afastado da família e é provável que mais segredos da realeza sejam revelados quando ele prestar depoimento durante dias no banco das testemunhas em seu processo contra o grupo de jornais britânicos de Rupert Murdoch.

Tanto Harry quanto Andrew estarão ausentes quando a realeza se reunir para seu tradicional encontro festivo na casa do rei em Sandringham, no leste da Inglaterra.