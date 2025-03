Coreia do Norte dispara mísseis após criticar exercícios entre EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos na segunda-feira, horas depois de condenar as Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos pelo lançamento de exercícios que Pyongyang chamou de "ato provocativo perigoso" que poderia acidentalmente provocar um confronto.

Os militares da Coreia do Sul disseram que os mísseis foram disparados da região oeste da Coreia do Norte em direção ao Mar Amarelo. O lançamento foi o primeiro teste de míssil balístico registrado desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro.

Acredita-se que os mísseis sejam mísseis balísticos de curto alcance, disse uma autoridade do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, referindo-se a um tipo de arma com alcance inferior a 300 km.