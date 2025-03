Oposição da Turquia elege interino após prisão de prefeito de Istambul

O governo nega influência sobre o Judiciário e afirma que os tribunais são independentes. Erdogan, que domina a política turca há mais de duas décadas, classificou os protestos em todo o país como um "show", alertou sobre as consequências legais e pediu ao CHP que parasse de "provocar" os turcos.

O conselho de Istambul, com 314 membros, onde o CHP detém a maioria, elegeu Nuri Aslan, do partido, para administrar a cidade com 177 votos, segundo a NTV. O prefeito interino administrará a cidade pelo restante do mandato de Imamoglu, enquanto ele aguarda julgamento.

A eleição de um prefeito interino impede que o governo nomeie um interventor para administrar o município, como fez em várias outras cidades, principalmente no sudeste curdo, em meio a uma repressão legal de meses contra a oposição.

Em discurso no prédio da prefeitura de Istambul, em Sarachane, o presidente do CHP, Ozgur Ozel, que visitou Imamoglu na prisão há um dia, disse que o prefeito interino havia bloqueado o desejo de Erdogan de nomear um interventor para o município.

"A luta se expandirá para toda a Turquia de agora em diante, mas uma perna sempre estará em Istambul e uma mão sempre estará em Sarachane", disse Ozel, acrescentando que a resistência da população frustrou o que a oposição chama de "tentativa de golpe" contra ela.

O prefeito interino Aslan, falando ao lado de Ozel, disse que o cargo foi confiado a ele temporariamente.