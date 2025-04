Vítimas de abuso dizem ter visto progresso sob o papa Francisco, mas não o suficiente

"Não acho que alguém possa fazer o suficiente", disse o reverendo Paddy McCafferty, que foi abusado sexualmente quando jovem adulto na década de 1980 por um colega do clero e foi uma das oito vítimas que contaram suas histórias naquele dia.

"Acho que ele fez o melhor que pôde", disse ele.

Francisco assumiu o comando de uma Igreja cuja autoridade foi abalada em muitas partes do mundo por escândalos de abuso e fez da abordagem da questão uma prioridade, com revelações históricas, do Chile à Nova Zelândia, marcando seus 12 anos de papado.

No entanto, embora ele tenha demonstrado uma compreensão mais profunda do impacto que décadas de abuso sexual clerical tiveram sobre as vítimas, as medidas para tornar a Igreja Católica mais responsável não corresponderam às expectativas que ele estabeleceu, disseram sobreviventes e grupos de defesa.

"Os danos são tão extensos e maciços que levará muito, muito tempo para que a Igreja consiga reparar a mágoa e os danos à missão da Igreja", disse McCafferty.

Francisco criou a primeira comissão antiabuso do Vaticano, tornou-se o primeiro papa a expulsar um cardeal do sacerdócio por abuso sexual e instalou um sistema global para que os católicos denunciem suspeitas de abuso ou acobertamento por parte dos bispos.