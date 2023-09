Zelensky troca ministro da Defesa após escândalos de corrupção

Ele integrou a delegação ucraniana nas negociações com os russos, sob a égide da Turquia e da ONU, que permitiram o estabelecimento de um corredor marítimo para o transporte de cereais ucranianos pelo mar Negro. Um acordo do qual a Rússia se desvinculou recentemente.

Em setembro de 2022, Oumerov foi nomeado chefe do Fundo de Propriedade do Estado, um cargo de destaque em um país onde o processo de privatização favoreceu a corrupção. O Parlamento deve aprovar a nomeação do novo ministro da Defesa, uma decisão que o líder do partido político de Zelensky já anunciou apoiar.

Ao indicar seu nome, Zelensky disse que apresentaria a nomeação de OUmerov ao Parlamento esta semana. "O parlamento conhece bem esta pessoa, Umerov não precisa de apresentações adicionais", assegurou o presidente ucraniano.

(com AFP)