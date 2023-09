Avião cai durante 'chá revelação' no México; piloto da aeronave morre

Piloto do avião morreu. Ele chegou a ser socorrido no local da queda da aeronave, um campo de cultivo agrícola de onde a festa era realizada, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após chegar no hospital Navolato. Ele foi identificado como Luis Ángel, de 32 anos, segundo o jornal El Universal, e teve várias fraturas.

Convidados da festa não se feriram. Apesar do susto, o avião não atingiu as pessoas que estavam na cerimônia. Alguns deles nem perceberam que a aeronave tinha se rompido e continuaram filmando o momento da revelação.