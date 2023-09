Europa registra quase um milhão de pessoas dormindo nas ruas, aponta relatório

O aumento da inflação e as consequências econômicas da pandemia de Covid-19 agravaram a crise de moradia na Europa. Um relatório publicado nesta terça-feira (5) aponta que ao menos 896 mil pessoas dormiram nas ruas no continente no ano de 2022. A estimativa foi feita pela Federação Europeia de Organizações Nacionais dedicadas aos Sem-Teto (Feantsa, na sigla em francês).

"Todas as noites na Europa, uma população equivalente à de uma cidade como Marselha ou Turim não tem um lar para onde voltar. Esse fenômeno aumenta na maioria dos países europeus. Até o momento, apenas a Finlândia e a Dinamarca conseguiram reduzir significativamente o número de pessoas sem-teto em seus territórios", afirmou o presidente da federação, Freek Spinnewijn.

Apenas França e Alemanha tinham, cada uma, mais de 200 mil pessoas sem-teto em 2022.