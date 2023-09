UE propõe autorizar herbicida associado ao câncer por mais 10 anos

A saúde humana e o ambiente foram considerados na proposta, segundo Stefaan De Keersmaecker, porta-voz da Comissão Europeia. "Tomamos decisões com base nas evidências científicas mais recentes, por exemplo, da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (FSA). A FSA realizou uma avaliação do glifosato que mostra que o seu impacto na saúde não suscita preocupações", afirmou.

"Portanto, a Comissão propôs a renovação da autorização do glifosato, mas sob condições restritas. Ao mesmo tempo, a ciência nunca para e, por isso, devemos continuar a acompanhar de perto todos os desenvolvimentos científicos, com a possibilidade de surgirem novos elementos", disse.

Provável cancerígeno

Em 2015, a OMS classificou o glifosato perigoso para a saúde humana e "provável cancerígeno". Para Pascal Canfin, eurodeputado do grupo Renew - do partido de Emmanuel Macron - e presidente da Comissão do Ambiente no Parlamento, o executivo europeu alinhou-se com a posição defendida pela indústria química.

"Esta proposta é totalmente inaceitável porque o parecer científico da Agência Europeia para a Segurança Alimentar diz claramente duas coisas: por um lado, que não há realmente razão para proibir o glifosato amanhã devido à sua natureza cancerígena. Mas diz também que existem zonas cinzentas suficientes, por exemplo, o fato de o glifosato, em análises científicas, nunca ter sido analisado com o que chamamos de adjuvantes, ou seja, como é efetivamente utilizado pelos agricultores. Porque, quando é vendido, o glifosato é enriquecido com adjuvantes", explica o deputado.

O glifosato é normalmente vendido em fórmulas que combinam outros produtos químicos como fertilizantes nitrogenados (ureia e sulfato de amônia) para aumentar a eficiência do herbicida no controle de plantas daninhas. Estes adjuvantes, como são chamados, também aumentam seu nível de periculosidade.