Zelensky pede união contra Rússia: 'Podemos evitar ataques a vocês também'

Rússia e Ucrânia estão em guerra desde fevereiro de 2022

O conflito começou dois dias após a Rússia reconhecer a independência dos territórios separatistas ucranianos no Donbas e dizer que iria "defendê-los" contra a "agressão" ucraniana.

Pouco tempo após o pronunciamento, que foi durante a madrugada, começaram a ser ouvidas explosões em várias cidades ucranianas, da capital, Kiev, a Kharkov, a segunda cidade do país na fronteira com a Rússia, mas também em Odessa e Mariupol, às margens do Mar Negro.

Desde então, os dois países tentaram fazer vários acordos para acabar com o conflito, mas as negociações não tiveram avanços