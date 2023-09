Coreia do Norte insere 'potência nuclear' em Constituição; decisão preocupa

Durante a reunião, Kim Jong-un também acusou os EUA, a Coreia do Sul e o Japão de formarem uma "aliança militar triangular", comparável a uma "versão asiática da OTAN."

Segundo o líder norte-coreano, essa aliança é uma "ameaça real" e, diante dela, é essencial para a Coreia do Norte "acelerar a modernização de suas armas nucleares para continuar em vantagem na estratégia de dissuasão."

Kim Jong-un também ressaltou a importância de reforçar a produção de arsenal nuclear e de "diversificar os tipos de ataques atômicos", segundo a KCNA.

Japão considera declarações "inaceitáveis"

"O desenvolvimento de armas nucleares e mísseis pela Coreia do Norte ameaça a paz e a segurança do nosso país e da comunidade internacional", declarou nesta quinta-feira a porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno. Ela considerou as declarações do lider norte-coreano "inaceitáveis."

"Cooperamos com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o resto da comunidade internacional para que as decisões do Conselho de Segurança da ONU e a desnuclearização completa da Coreia do Norte sejam colocadas em prática", acrescentou.