Lento e à prova de balas: como é trem que Kim Jong-un usou para ir à Rússia

O The Washington Post descreveu o veículo como "fortemente blindado e excepcionalmente lento". O site norte-americano diz ainda que fotografias dos meios de comunicação estatais, relatos de outros viajantes e relatórios de agências de inteligência são as principais fontes sobre o tema e apontam para o luxo do meio de transporte.

O trem tem uma velocidade máxima de apenas 60 km/h. De acordo com o The New York Times, a velocidade baixa é atribuída ao peso do veículo — resultado da blindagem extra.

Apelidado de "fortaleza móvel", o trem tem janelas à prova de balas e paredes e pisos reforçados para proteção contra explosivos, segundo a Al Jazeera.

90 vagões. Uma reportagem de 2009 do jornal sul-coreano Chosun Ilbo, que também cita relatórios de inteligência, afirma que o trem tem um total de 90 vagões.

É verde-escuro, conforme já mostrou a mídia estatal norte-coreana em algumas imagens. De acordo com o The Guardian, o meio de transporte tem quartos e uma sala de reuniões equipada com iluminação nas paredes, painéis de madeira escura e poltronas de couro rosa avermelhado. Já segundo a CNN, ele conta também com conexões telefônicas via satélite e televisões de tela plana.

Konstantin Pulikovsky, um oficial russo, viajou de trem com o pai de Kim em 2001. Em seu livro "Orient Express" ("Expresso do Oriente", na tradução livre) ele relatou alguns dos pratos oferecidos, incluindo lagosta fresca, churrasco de porco e caixas de vinho francês. "Era possível pedir qualquer prato da culinária russa, chinesa, coreana, japonesa e francesa", escreveu.