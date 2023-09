Cruzou pista e explodiu: avião soviético leva bombas e até 40 toneladas

Vídeo e fotos do avião soviético Ilyushin Il-76 explodindo no Mali após ultrapassar limites da pista de pouso repercutiram nas redes sociais. A explosão ocorreu no último sábado (23). O avião é usado para transporte estratégico.

Como ele é

Planejado em meados da década de 1960, o Ilyushin Il-76 é um avião de transporte estratégico considerado multiuso. Tem quatro motores turbofan e pode atingir uma velocidade de 850 km/h, segundo informações registradas na enciclopédia Brittanica.