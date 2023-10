Bilionário russo aponta fim da guerra na Ucrânia: 'Putin não dura 5 anos'

O jornal francês Libération mostra que desde o início do conflito, em fevereiro de 2022, ao menos 100 mil crimes de guerra cometidos pela Rússia foram documentados na Ucrânia.

Este trabalho "minucioso e precioso" é realizado por civis ucranianos e por uma rede de ONGs e instituições estrangeiras que se mobilizam diariamente para coletar indícios passíveis de incriminar as forças russas.

Esses "cidadãos detetives", de acordo com o Libération, são advogados, jornalistas, especialistas em TI, pesquisadores e professores dos quatro cantos da Ucrânia, que rapidamente se organizaram para documentar atrocidades em todo o país.

Algumas associações foram criadas já em 2014, quando a Rússia anexou a península da Crimeia e a guerra no Donbass começou. Entre elas estão a União Ucraniana de Direitos Humanos de Helsinque (UHHRU), que começou a investigar em 2015. Mas a maioria só foi formada após a invasão russa no início do ano passado.