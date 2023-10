Airbus para 238 pessoas: como é a força-tarefa para resgatar brasileiros em Israel

O Airbus da Força Aérea com 19 tripulantes, incluindo médicos e psicólogos, partirá nas próximas horas de Roma com destino a Israel para resgatar brasileiros que desejam sair da região de conflito. O Itamaraty também acompanha listas de mortos e reféns.

O primeiro avião da FAB que tem por objetivo repatriar brasileiros que hoje estão no meio do conflito em Israel já chegou à Itália. A aeronave, que abriga até 238 passageiros, partiu de Natal (RN) ontem no início da noite e de Roma seguirá para Tel Aviv entre hoje e amanhã.

O Itamaraty está fechando detalhes da primeira lista de pessoas que serão trazidas de volta ao país. Entre a manhã de sábado e a tarde de domingo, mais de mil pessoas, principalmente turistas, procuraram embaixadas do Brasil na região com interesse em retornar junto com familiares ou amigos.