Dezessete caminhões com ajuda humanitária entram em Gaza; Israel intensifica bombardeios

Como havia anunciado, Israel intensificou na noite de sábado para domingo (22) seus bombardeios na Faixa de Gaza. Apenas nas últimas 24 horas, 266 palestinos, incluindo 117 crianças, morreram no enclave em decorrência desses ataques, segundo balanço do Ministério da Saúde de Gaza. Mais 17 caminhões com ajuda humanitária para a população civil chegaram hoje ao território palestino, sob bloqueio de Israel, provenientes da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

Poucas horas antes da chegada deste segundo carregamento de ajuda humanitária para os palestinos da Faixa de Gaza, cinco agências da ONU denunciaram uma situação humanitária "catastrófica" no pequeno território, com hospitais completamente sobrecarregados. Os 20 caminhões com víveres que cruzaram a passagem de Rafah no sábado (21) foram considerados insuficientes para aliviar o sofrimento de 2,4 milhões de palestinos, privados há duas semanas do reabastecimento de estoques de alimentos, remédios, água potável, combustível e eletricidade.

A Índia informou ter enviado 38,5 toneladas de ajuda humanitária para a região do Sinai, no Egito, destinada aos civis palestinos.