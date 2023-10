França: Trabalhadores migrantes descrevem miséria e exploração nos vinhedos de champagne

As autoridades da região de Champagne, na França, estão investigando as condições de trabalho em seus famosos vinhedos depois que trabalhadores sazonais foram encontrados alojados em acomodações extremamente precárias. Agora, enquanto se preparam para testemunhar contra seu antigo empregador, os trabalhadores dos vinhedos contaram à RFI sobre suas experiências extenuantes na colheita de algumas das uvas mais caras do mundo.

No mês passado, as autoridades do departamento de Marne, no nordeste da França, onde se localiza grande parte da região vinícola, fecharam as acomodações de cerca de 50 trabalhadores contratados para a colheita da safra de 2023.

Uma verificação no local constatou que os alojamentos, na comuna de Nesle-le-Repons, eram insalubres e impróprios para o uso. Os trabalhadores sazonais, em sua maioria migrantes de países da África Ocidental, estavam dormindo em camas improvisadas entre cabos elétricos e banheiros "nojentos", de acordo com os inspetores do trabalho.