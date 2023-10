Livro de memórias de Britney Spears lidera vendas e se dirige aos que a 'silenciaram'

"Durante dois anos, não comi quase nada além de frango e vegetais enlatados. (...) Eu implorava por um hambúrguer ou um sorvete", ela conta. No livro, ela faz um longo relato de sua internação em 2019 quando tomou antidepressivos e lítio. "Eu estava meio morta", escreve ela. "Sentia como se alguém estivesse tentando me matar", continua elogiando "uma força dentro dela" que lhe permitiu aguentar e se rebelar.

Como sempre acontece nesses casos, o texto do livro "The Woman in Me" foi zelosamente guardado pela editora que, de acordo com a mídia norte-americana, pagou mais de US$ 15 milhões para adquirir os direitos.

"Reviver tudo isso tem sido emocionante, de partir o coração e comovente", disse a cantora à revista People, que publicou as primeiras páginas do explosivo livro de confissões nesta terça-feira. "Por todas essas razões, lerei apenas uma pequena parte do meu audiolivro", continuou ela. A atriz Michelle Williams fará o resto.

(Com AFP)