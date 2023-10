Macron diz que invasão terrestre na Faixa de Gaza seria um 'erro' para Israel

No Cairo, nesta quarta-feira (25), o presidente francês, Emmanuel Macron, insistiu na equidade do tratamento da França em relação a israelenses e moradores da Faixa de Gaza, pedindo o relançamento do "processo de paz" para criar um Estado palestino. Ele anunciou também o envio de um navio-hospital para Gaza. Na opinião do presidente francês, uma investida massiva terrestre de Israel na região seria um "erro".

Depois de uma escala inicial em Israel na terça-feira (24), onde ofereceu suas condolências de um "país amigo, abalado pelo mais terrível ato de terrorismo de sua história" - o ataque do Hamas em 7 de outubro, que matou 1,4 mil pessoas em Israel -, Macron se dirigiu aos países árabes e à opinião pública ao lado do presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi.

"Todas as vidas valem o mesmo, todas as vítimas merecem nossa compaixão, nosso compromisso é com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio", insistiu ele, enquanto o rei Abdullah II, da Jordânia, por exemplo, acusou o Ocidente de julgar que "as vidas palestinas valem menos do que as vidas israelenses".