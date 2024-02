Especialista diz que morte de Navalny 'em caminhada' é mentira da Rússia

"E ainda mais porque sua saúde estava frágil desde o envenenamento que sofreu em agosto de 2020. Quando foi a última vez que vimos Alexei Navalny?", pergunta Galia Akerman. "Não sei se o vimos mesmo, depois que ele foi transportado para aquela colônia prisional além do Círculo Polar Ártico. E também gostaria de lembrar que alguns de seus advogados foram presos. Ele foi envenenado em um momento em que ele estava fazendo campanha para as eleições locais e municipais. Ou seja, para fazer com que as pessoas votassem em qualquer candidato, exceto Putin. E ele era muito popular na Rússia", analisa.

Campanha na cadeia

"Ele tinha uma estrutura bastante elaborada em várias regiões, tinha seu fundo anticorrupção", ressalta. "No momento de sua prisão, ele ainda estava pedindo voto para qualquer candidato, exceto Putin. Em particular, ele pedia o voto para (Boris) Nadejdin, o candidato rejeitado. Estamos a um mês da eleição presidencial na Rússia, e Alexei Navalny, mesmo na prisão, mesmo em uma cela, mesmo enfraquecido, ainda representava uma ameaça a esse regime", avalia a historiadora.

Nunca citar o nome do "inimigo"

Para ela, sua morte é "uma boa notícia para Vladimir Putin". "Vocês sabem que ele nunca cita o nome de seus oponentes, de seus inimigos, ele sempre diz, aquele advogado, aquele jornalista. Foi assim que ele comentou sobre o assassinato do jornalista Napolitkowske, que foi um dos primeiros a serem assassinados sob o regime de Vladimir Putin, em 2006", lembra.

"Ele tentará minimizar o fato. Mas, em si, a morte de Navalny é uma coisa muito boa para ele, porque ninguém mais vai pedir um voto contra Vladimir Putin", diz a especialista.