Haiti decreta estado de emergência e toque de recolher após ataque à prisão que deixou 10 mortos

Em comunicado, o governo haitiano afirma que "atos criminosos cada vez mais violentos são perpetrados por gangues armadas". "A fuga de presos perigosos coloca em risco a segurança nacional", destacou o governo, lembrando que "as forças de segurança receberam ordens para utilizar todos os recursos legais à disposição para fazer cumprir o toque de recolher e prender todos os infratores".

Crise humanitária

O Haiti, país mais pobre do continente americano, enfrenta uma grave crise política, humanitária e de segurança desde o assassinato do presidente Jovenel Moise, em 2021. As forças de segurança estão sobrecarregadas pela violência das gangues, que assumiram o controle de áreas inteiras do país, incluindo a capital.

Desde quinta-feira (29), grupos armados atacaram locais estratégicos de Porto Príncipe, alegando que pretendiam derrubar o controverso governo de Ariel Henry. O premiê, que está no poder desde 2021, deveria ter deixado o cargo no início de fevereiro e convocado novas eleições.

Na noite de sábado (2), pelo menos uma dezena de pessoas morreram depois que grupos criminosos atacaram a Penitenciária Nacional de Porto Príncipe e provocaram a fuga de milhares detentos. Antes do ataque, a prisão contabilizava 3.800 presos. No domingo, apenas uma centena de pessoas permaneciam detidas no local. Dezenas de corpos, muitos deles com marcas de balas, seguiam espalhados nos arredores da penitenciária.

Outra prisão, a Croix de Bouquets, também foi atacada no sábado, ferindo detentos e funcionários do sistema carcerário. Até o momento, as autoridades não determinaram quantos presos conseguiram fugir do local.