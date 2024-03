EUA e UE anunciam criação de corredor marítimo para levar ajuda a Gaza; Hamas diz que não fará concessões para trégua

Cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas na sexta-feira quando pacotes de ajuda foram lançados por aviões na cidade de Gaza, de acordo com uma fonte hospitalar.

Após cinco meses de guerra, desencadeada em 7 de outubro por um ataque do Hamas a Israel, o país vem bombardeando o enclave diariamente. Nas últimas 24 horas, pelo menos 78 pessoas morreram, elevando para 30.878 o número de mortos em Gaza desde o início do conflito, segundo o Hamas.

Hamas diz que não fará concessões

O Hamas afirmou, nesta sexta-feira (8), que não fará concessões em suas exigências para que Israel retire suas tropas de Gaza em troca da libertação dos reféns capturados no ataque de 7 de outubro.

"Nossa prioridade máxima para conseguir uma troca de prisioneiros é uma cessação total da agressão e uma retirada do inimigo sem condições", declarou, em um vídeo, Abu Obeida, porta-voz das Brigadas Ezzedine Al Qassam, braço militar do Hamas.

A declaração diminui ainda mais as esperanças de uma nova trégua na guerra entre Israel e Hamas. Os mediadores no conflito - Estados Unidos, Catar e Egito - tentaram esta semana no Cairo alcançar um acordo para uma trégua antes do início do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, que começa entre domingo e segunda-feira, segundo o calendário lunar.