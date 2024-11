8/1: pedidos de extradição recebidos pela Argentina sobem a 50

As solicitações de refúgio de brasileiros em 2024 coincidem com as fugas dos condenados e investigados por tentativa de golpe que quebraram a tornozeleira e fugiram para os países da região, como mostrou o UOL, em maio.

Quando o governo Milei recebeu, no dia 18 de outubro, os 35 primeiros pedidos de extradição, o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, disse em coletiva de imprensa, que não havia resposta concreta porque os documentos estavam em avaliação pelos órgãos do governo argentino. Ele não indicou uma data para responder ao pedido do STF (Supremo Tribunal Federal) do Brasil, responsável pelos ofícios de extradição.

O UOL apurou que os pedidos de extradição foram distribuídos por sorteio a juízes federais de Buenos Aires. Mas o Ministério Público pediu que os processos fossem reunidos em uma única "vara federal". O objetivo é que não sejam dadas decisões díspares sobre casos semelhantes, informou uma fonte da diplomacia brasileira.

Não se sabe ainda se os pedidos serão analisados separadamente ou se serão reunidos em um único processo. Uma câmara de apelação argentina —semelhante a uma turma de desembargadores do Tribunal Regional Federal no Brasil —vai decidir se os processos vão ter vários juízes ou um só.

Extradição aumenta expectativa de investigadores

A expectativa de investigadores brasileiros que acompanham o caso aumentou nos últimos dias. Antes, havia o temor de ser feito um pedido à Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) para colocar os fugitivos dos ataques golpistas na lista de "difusão vermelha". Essa medida é mais rápida, mas costuma trazer questionamentos judiciais.



Com a extradição judicial, o processo é mais lento, mas menos passível de problemas na execução, avalia um policial experiente nesse tipo de tratativa.