Trump x Kamala: quem está na frente nas pesquisas hoje em estados decisivos

The New York Times

Os candidatos estão empatados tecnicamente nos estados decisivos, de acordo com o New York Times. A pesquisa, em parceria com a Siena College, mostrou Kamala numericamente à frente por uma pequena margem em: Nevada (49% / 46%), Carolina do Norte (48% / 46%), Wisconsin (49% / 47%) e Geórgia (48% / 47%).

Por outro lado, Trump lidera no Arizona (49% / 45%). Em outros dois estados, a pontuação é a mesma: Pensilvânia (48% / 48%) e Michigan (47% / 47%).

Diferença nos estados decisivos está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais. O levantamento foi feito com 7.879 eleitores prováveis entre 24 de outubro e 2 de novembro.

Arizona - 1.025 eleitores

Geórgia - 1.004 eleitores

Michigan - 998 eleitores

Nevada - 1.010 eleitores

Carolina do Norte - 1.010 eleitores

Pensilvânia - 1.527 eleitores

Wisconsin - 1.305 eleitores

Veja os números da pesquisa: