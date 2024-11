Meta sofre para conter discurso de ódio antes de eleição nos EUA, dizem pesquisadores

Por Avi Asher -Schapiro

LOS ANGELES (Fundação Thomson Reuters) - A Meta -- proprietária do Facebook e do Instagram -- enfrenta dificuldades para conter e lidar totalmente com o discurso de ódio antes das eleições nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa compartilhada exclusivamente com a Thomson Reuters Foundation.

A organização sem fins lucrativos Global Witness testou como o Facebook está lidando com o discurso de ódio antes da votação presidencial, analisando 200.000 comentários nas páginas de 67 candidatos ao Senado dos EUA entre 6 de setembro e 6 de outubro.