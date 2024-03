Parlamento Europeu adota primeira lei no mundo a regular inteligência artificial

O Parlamento Europeu adotou na quarta-feira (13) regras para regular sistemas de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT. Esta é a primeira legislação sobre o assunto adotada no mundo.

O comissário europeu responsável pelo texto, Thierry Breton, celebrou, no X (ex-Twitter) o "apoio maciço" do Parlamento (523 votos a favor, 46 contra) ao texto que estabelece as "primeiras disposições coercivas e completas no mundo para uma IA confiável".

O projeto de lei foi apresentado pela Comissão Europeia em abril de 2021. O aparecimento, no final de 2022, do ChatGPT da start-up californiana OpenAI, capaz de escrever ensaios, poemas ou traduções em poucos segundos, deu uma nova dimensão ao texto.