Síria: 13 anos após o início da guerra, "não há mais esperança, não há mais país"

Do ponto de vista econômico, desde 2011, tem sido uma verdadeira catástrofe; não dá para comparar com o que era antes. É uma grande mudança. Estive na França durante um certo período da minha vida e, em 2008, decidi voltar para a Síria. Naquela época, eu achava que a vida lá era melhor do que na França. Entre 2008 e 2011, foi a era de ouro da Síria. Havia turistas por toda parte. Mais de 5 milhões por ano. As pessoas falavam muito bem da Síria. Era magnífico.

Quando 2011 chegou, pensamos que tudo iria mudar para melhor. Mas a guerra estourou. A vida cotidiana se tornou um pesadelo e ficou muito cara. A pobreza aumentou de forma inacreditável e a inflação disparou. Por exemplo, em 2011, um sanduíche de kebab custava £35 (libras sirias, € 0,0025), hoje custa £20.000 (€1,40). Hoje, as pessoas não têm nem mesmo um dólar por dia para viver.

Do ponto de vista da segurança, vivemos um período de pressão pior do que nunca, pior do que as décadas de 1980 e 1990. É realmente uma loucura, extremamente difícil. Do ponto de vista político, todos os que permaneceram na Síria foram ainda mais forçados a ficar calados. Esse é o preço de ficar.

Todas as formas de expressão foram proibidas, mais do que antes de 2011, ou então você faz com medo de represálias. Acho que tive sorte, talvez minha condição de professor tenha me protegido um pouco. Mas tudo está pior, pior do que antes de 2011. Por exemplo, como artista, fui privado de meu equipamento por mais de dez anos. Fui proibido de praticar minha arte. Era impossível e ainda é, ou você precisa de muita autorização.

Hoje, na Síria, você não consegue se sustentar se não receber dinheiro de fora

Maryam: No início não foi muito ruim, foi bom. Mas assim que o embargo entrou em vigor, as coisas ficaram extremamente difíceis. Hoje, na Síria, você não consegue se sustentar se não receber dinheiro de fora. O preço do café subiu de 50 libras para 15.000 libras (€ 1). Antes de 2011, um saco de pão custava 15 libras, agora custa 8.000 libras. E há constantes cortes de energia, mesmo em Damasco. Agora, as pessoas estão se organizando em seus blocos de apartamentos para instalar um gerador, por exemplo, para que possam assistir à TV e usar a Internet. Mas os problemas continuam. No verão é muito quente, no inverno é muito frio.