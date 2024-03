Uber terá que pagar indenização de R$ 892 milhões a taxistas australianos

"A Uber lutou com unhas e dentes em cada etapa do processo, todos os dias, durante os cinco anos deste julgamento, sempre tentando negar aos nossos membros do nosso grupo qualquer forma de recurso ou compensação por suas perdas", disse Donelly.

"Depois de anos de recusa (...) a Uber cedeu", acrescentou, elogiando a forma como "milhares de australianos comuns se uniram para enfrentar um gigante global".

De acordo com os advogados, a empresa se envolveu em "uma série de condutas irregulares" quando foi lançada no país, incluindo o uso de "carros sem licença, com motoristas não credenciados".

Sem regulamentação no início

O principal demandante do processo, Nick Andrianakis, disse à mídia local que foi forçado a fechar seu negócio de táxis após 40 anos no mercado quando o Uber foi lançado.

"Perdi a paixão pelo trabalho (...) e perdi a renda que permitia alimentar minha família", disse ele.