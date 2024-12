Campanha de Trump oferece 'cargo de conselheiro' em email pedindo doações

Eu oficialmente reuni meu gabinete. Mas sempre existe um espaço para patriotas como você para me dar uma mão. É por isso que tenho o orgulho de te escolher como conselheiro oficial no nível de gabinete.

Ao final da mensagem, havia um link onde eu poderia clicar sobre a mensagem:

"Aceite o cargo".

Ao clicar, o "novo membro do governo" entra em uma página que dá acesso ao que seria, de fato, uma pesquisa de opinião. A equipe do presidente eleito me perguntava qual ação eu considerava que ele deveria escolher como seu primeiro ato de governo, ao assumir a presidência dia 20 de janeiro.

O "conselheiro" pode escolher entre as seguintes políticas: