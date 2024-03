Líderes europeus discutem ajuda financeira e militar à Ucrânia e entrada da Bósnia no bloco

É esperado que os chefes de Estado e governo do bloco apelem para que Israel não avance com sua operação militar para Rafah, onde quase 1.5 milhão de palestinos estão refugiados. Os líderes europeus devem voltar a pedir um acesso humanitário contínuo, rápido, seguro e sem entraves.

Eles também devem reforçar a necessidade de cooperação com os parceiros da região para evitar uma escalada regional. Desde o ataque do Hamas contra Israel em outubro do ano passado, a União Europeia condenou a brutalidade do ataque do Hamas, reconheceu o direito de Israel se defender mas em conformidade com o direito internacional e o direito internacional comunitário e tem manifestado sua profunda preocupação com a deterioração da situação humanitária em Gaza.

Negociações de adesão com a Bósnia-Herzegovina

Os líderes da União Europeia se preparam para abrir as portas da adesão para a Bósnia-Herzegovina, oito anos depois do país ter se candidatado a membro do bloco. As divisões étnicas profundamente enraizadas e os atrasos nas reformas constitucionais, judiciais e eleitorais levaram a um adiamento de vários anos.

Na semana passada, a Comissão Europeia deu finalmente o sinal verde para o início das negociações com Sarajevo. No entanto, para que as negociações comecem, é preciso que a recomendação do executivo europeu seja aprovada pelos 27 líderes do bloco.

Para Bruxelas, com o retorno da guerra ao continente europeu e o aumento da incerteza geopolítica, manter a integração dos Balcãs Ocidentais é também uma questão de segurança e estabilidade no continente. Além da expansão do bloco, o Conselho Europeu deve discutir a resposta da UE às atuais preocupações do setor agrícola. E enquanto os dirigentes não chegam a um consenso sobre a questão, novos protestos dos agricultores prometem agitar as ruas da capital belga.