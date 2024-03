ONU alerta para situação "catastrófica" no Haiti; país está nas mãos do crime organizado

O Haiti, que já atravessava uma profunda crise política e de segurança, tem sido assolado por uma nova onda de violência desde o início do mês, quando vários grupos armados uniram forças para atacar locais estratégicos na capital, Porto Príncipe, com o objetivo de derrubar o primeiro-ministro, Ariel Henry.

Contestado, o chefe de governo não conseguiu voltar ao Haiti após uma viagem ao Quênia no início do mês. Ele concordou em renunciar em 11 de março. Logo em seguida, foi designado um conselho presidencial para assumir o controle do país. Ele se comprometeu, na quarta-feira (27), a restaurar a "ordem pública e democrática".

De acordo com a ONU, "a corrupção, a impunidade e a má-gestão, agravadas por níveis crescentes de violência de gangues, corroeram o Estado de direito e levaram as instituições estatais (...) à beira do colapso".

O número de pessoas mortas e feridas pela violência aumentou significativamente em 2023, com 4.451 mortos e 1.668 feridos, afirma o relatório. O número de vítimas aumentou acentuadamente durante os primeiros três meses de 2024, com 1.554 mortos e 826 feridos até 22 de março.

Violência sexual como arma

A ONU observa que, apesar do embargo ao qual o país é submetido, "o tráfico ilícito de armas e munições através de fronteiras porosas proporcionou uma cadeia de abastecimento fiável às gangues" que, "muitas vezes têm maior capacidade ofensiva que a polícia nacional haitiana".