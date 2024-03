Soldados israelenses em Gaza se filmam brincando com lingeries de palestinas e causam polêmica

Há também vídeos em que eles expõem, sobre uma mesa, calcinhas, lingeries e objetos íntimos de mulheres palestinas encontrados nas residências abandonadas por conta da guerra. Em outras imagens, soldados israelenses brincam segurando um buquê de flores encontrado em uma das casas palestinas e fingem que estão se casando.

Israeli soldiers posted videos and photos of underwear from Palestinian homes, which some experts say demeans women https://t.co/SvBBCndH9w pic.twitter.com/miVJDpA1mR ? Reuters (@Reuters) March 28, 2024

Há dezenas de fotos e vídeos filmados em Gaza como esses e alguns foram vistos mais de meio milhão de vezes, principalmente após serem compartilhados por Younis Tirawi, que se identifica como jornalista palestino.

Quando questionado pela agência de notícias Reuters sobre a origem das imagens divulgadas entre 23 de fevereiro e 1º de março, Younis Tirawi disse que as originais foram publicadas pelos próprios soldados israelenses. A agência conseguiu verificar a autenticidade de oito delas no Instagram e no YouTube.

Desrespeito pelas mulheres

"A publicação de tais imagens é humilhante para as mulheres palestinas e para as mulheres em geral", disse Ravina Shamdasani, porta-voz do Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.