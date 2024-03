Ucrânia impõe apagões de emergência, após ataques da Rússia à rede elétrica

Três regiões da Ucrânia tiveram que estabelecer cortes de energia de emergência na sexta-feira (29), depois que ataques massivos da Rússia atingiram novamente a rede elétrica do país durante a noite, anunciou a operadora nacional Ukrenergo. Forças aéreas ucranianas dizer terem destruído 99 mísseis e drones russos e reiteram pedidos de baterias de defesa antiaérea a aliados.

"Ukrenergo foi forçada a aplicar programas de fechamento de emergência até à noite nas regiões de Dnipropetrovsk (centro-sul), Zaporíjia (sul) e Kirovograd (centro)", afirmou a operadora em um comunicado.

Ataques russos danificaram "gravemente" três centrais térmicas ucranianas na noite de quinta-feira (28) de acordo com as autoridades do país, que acusaram Moscou de organizar ataques "bárbaros" contra sua rede elétrica.