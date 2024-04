Na Turquia, oposição obtém vitória histórica em eleições municipais; Erdogan admite "virada"

"Os eleitores decidiram mudar a cara da Turquia" após 22 anos de domínio do partido muçulmano conservador AKP, disse Ozgur Ozel, líder do CHP, na noite das eleições municipais. "Eles queriam abrir a porta para um novo clima político em nosso país", disse ele.

No momento, entretanto, tem havido um grande silêncio por parte do AKP, o partido no poder. No domingo, alguns de seus redutos, como Bursa, a quarta maior cidade da Turquia, juntaram-se a Istambul, Ancara e Izmir no campo da oposição. As cidades de Balequessir, Denizli e Afioncaraquissar também podem passar para a oposição. Na totalidade, toda a região do Egeu, as províncias do interior e não apenas os litorais, devem passar para a oposição.

Do ponto de vista de Recep Tayyip Erdogan, os resultados são uma amarga decepção, mas também uma fonte de preocupação para o futuro de seu partido, o AKP, cujas pontuações se deterioram de uma eleição para outra. De fato, o partido presidencial não é mais o maior partido da Turquia: ele obteve 35,2% dos votos nacionais, em comparação com 37,7% do principal partido de oposição, o CHP, um resultado sem precedentes para Tayyip Erdogan. Foi, portanto, um duplo revés, que muitos atribuem ao estado da economia e aos erros na escolha dos candidatos.

Violência

As eleições foram marcadas pela violência em todo o país, deixando pelo menos três pessoas mortas. No sudeste do país, confrontos entre pessoas armadas com fuzis, paus e pedras deixaram uma pessoa morta e 11 feridas. Em outro incidente, um candidato foi morto e quatro outras pessoas ficaram feridas em confrontos, de acordo com a agência de notícias estatal Anadolu.

Em Sanliurfa (sudeste), 16 pessoas ficaram feridas, novamente segundo a agência, outro candidato foi morto a facadas no oeste do país e uma pessoa foi morta a tiros e outras duas ficaram feridas durante a noite em Bursa (noroeste).