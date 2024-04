Brasileiros relatam experiência durante terremoto raro em Nova York

Um terremoto de magnitude 4,8 afetou os arredores de Nova York nesta sexta-feira (5), informou o Instituto de Geofísica dos Estados Unidos (USGS). A região tremeu por alguns segundos em vários lugares, em um fenômeno raro nesta parte do país.

O terremoto ocorreu às 10h23 no horário local (11h23 pelo horário de Brasília), 7 quilômetros a nordeste de Whitehouse em Nova Jersey, o estado fronteiriço de Nova York, do outro lado do rio Hudson, segundo o USGS. O tremor ocorreu a uma profundidade de 5 quilômetros, ainda de acordo com o instituto.

"Dentro na linha L do metrô atravessando as águas do East River que divide o Brooklyn de Manhattan, não foi possível sentir nada. O primeiro sinal do terremoto chegou através do celular, com as mensagens de amigos checando se havíamos notado o tremor", relata a correspondente da RFI em Nova York, Luciana Rosa. "Somente minutos depois, por volta das 11 horas da manhã, o primeiro alerta das forças de segurança foi enviado, informando sobre o evento e pedindo à população para permanecer em casa".