Governo Milei acumula cerca de 90% de inflação e leva argentinos a mudar hábitos

O Instituto argentino de Estatísticas e Censos (Indec) divulga nesta sexta-feira (12) a taxa de inflação de março. Nos primeiros quatro meses de governo do presidente Javier Milei, a inflação acumula cerca de 90%, enquanto os salários estão longe de acompanhar o aumento de preços. Apesar do impacto no bolso e no estilo de vida, as pesquisas de opinião indicam que, paradoxalmente, uma maioria ainda apoia as medidas do governo à espera dos benefícios de um ajuste fiscal sem precedentes.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

A pesquisa mensal do Banco Central da Argentina, entre os principais agentes econômicos do país, indica uma expectativa média de 12,5% de inflação em março.