Eleitores da Carolina do Norte começam a receber cédulas para voto por correio nos EUA

A Carolina do Norte, um dos estados-chave dessa corrida pela Casa Branca, abre nesta sexta-feira (7) a votação antecipada. O estado começará a enviar as cédulas de votação aos eleitores que, por algum motivo, não poderão comparecer às urnas no dia 5 de novembro, já o voto antecipado feito de modo presencial só terá início em outubro.

Outros cinco estados iniciam a votação antecipada presencial neste mês de setembro. São eles a Pensilvânia (16), Minnesota e Virgínia (20), Vermont (21) e Illinois (26).

A lei federal exige que as cédulas de votação para eleitores que estão no exterior e militares sejam enviadas com 45 dias de antecedência da eleição, ou seja, até o dia 21 de setembro.