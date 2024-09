Erros de Trump e rejeição a Biden deixam eleição indefinida, diz Ipsos

Clifford Young, presidente da Ipsos nos Estados Unidos, disse em conversa com a imprensa nesta semana que "há muita indefinição" nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O que aconteceu

"Não sabemos o que vai acontecer", diz presidente da Ipsos. Young diz que, embora Kamala Harris apresente vantagem nas pesquisas eleitorais, Donald Trump tem mais confiança do eleitor para lidar com as principais preocupações dos americanos: inflação e imigração.

Trump lidera nos chamados "fundamentos". Dados recolhidos pela empresa de pesquisas Ipsos indicam que o eleitor americano confia mais em Donald Trump para resolver as questões econômicas (46% preferem Trump a Kamala) e de imigração (45% preferem o republicano), um dos maiores problemas do país para um terço dos eleitores.