Economistas alertam para "inconsistências" no orçamento sem déficit apresentado por Milei

Inversão da lógica

A oposição, na sua maioria, não compareceu ao Congresso para ouvir o presidente. Dos 257 deputados, estavam presentes apenas 120.

Para Milei, a lógica dos políticos é gastar desenfreadamente com medidas populistas sem preocupação com o financiamento e, muitas vezes, "ficando com um troco", em referência à corrupção. Ao inverter essa lógica, o presidente argentino acredita que atinge o negócio dos políticos e, quem não aprovar o orçamento baseado na responsabilidade fiscal, ficará exposto diante da opinião pública. Em outras palavras, irá contra o dinheiro do contribuinte, contra o interesse do povo.

"Quando os governos querem gastar compulsivamente e não têm mais margem para aumentar impostos, a única forma é ou pedir dinheiro emprestado, ou imprimir moeda no Banco Central. Como os políticos não entendem a restrição orçamentária e não querem deixar de gastar, geram déficit. Para cobrir esse déficit, primeiro endividam-se. Mas, como não fazem o ajuste necessário, a dívida torna-se impagável. Só gastando dinheiro que não é deles, os políticos podem fazer negócios para eles, para os seus clientes e para os seus amigos", acusou Milei.

Advertência a governadores e legisladores

Javier Milei pediu aos governadores que cumpram com a sua parte de reduzir o gasto em US$ 60 bilhões para atingir o patamar ideal de 25 pontos do PIB. E advertiu que "os argentinos estão cansados das malandragens dos políticos".