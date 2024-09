Com quase 500 mortos, ataques de Israel contra o Líbano são os mais mortais desde início da guerra em Gaza

Menos intensos do que os precedentes, eles atingiram, no entanto, cerca de 30 localidades no sul do país e, sobretudo, na planície de Bekaa. Israel afirma ter tido como alvo cerca de 1.600 locais do Hezbollah nas últimas 24 horas. Em muitos casos, armazéns de armas em residências particulares, segundo o porta-voz do Exército que produziu fotos para tentar provar estas alegações.

Israel inverteu o "equilíbrio de poder" no norte, proclamou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que se dirigiu diretamente aos libaneses. "Esta guerra não é contra vocês", disse ele.

Neste contexto, veículos de comunicação israelenses destacam o envio de tropas americanas adicionais para a região, indica o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul. Os americanos tentam dissuadir Israel de lançar uma ofensiva terrestre contra o Líbano, de acordo com a imprensa.

Comandante do Hezbollah alvo de ataque em Beirute

Na noite de segunda-feira, aviões israelenses dispararam seis mísseis contra um prédio nos subúrbios ao sul de Beirute. Fontes israelenses anunciaram que o alvo era o comandante da frente sul do Hezbollah, Ali Karaké, um dos últimos líderes militares da primeira geração ainda vivos que, no entanto, escapou do ataque.

O Hezbollah atirou 250 foguetes e mísseis contra o norte e centro de Israel na segunda-feira e, após permanecer inativo por algumas horas, teria atirado cerca de 50 projeteis contra o território israelense na manhã desta terça-feira, de acordo com as Forças Armadas de Israel.