Polícia dinamarquesa prende três suecos por dupla explosão perto da embaixada israelense

Os serviços de inteligência suecos afirmaram no final de maio que o Irã estava recrutando membros de gangues criminosas suecas para realizar "atos de violência" contra Israel, o que Teerã negou.

As autoridades também registraram um aumento no número de atos antissemitas na Suécia desde o início do conflito na Faixa de Gaza.

Na Alemanha, houve cenas de alegria em reação ao ataque de mísseis iranianos contra Israel. A ministra do Interior, Nancy Faeser, disse estar "profundamente preocupada" com essas manifestações espontâneas e prometeu uma resposta firme da polícia e do judiciário.