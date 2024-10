Ataque israelense contra mesquita mata 21 pessoas na Faixa de Gaza

"O número de mortos chegou a 21 e há um grande número de feridos após o bombardeio pelo exército (israelense) de uma mesquita que abrigava deslocados em frente ao hospital dos mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza", declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Em Paris, o presidente francês, Emmanuel Macron, fez um apelo no sábado (5) para a suspensão de armas entregues a Israel. "Se pedimos um cessar-fogo, a coerência é não fornecer as armas da guerra", disse.

"Vergonha", respondeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao presidente francês e aos outros ocidentais que pedem embargos de armas contra seu país.

O Palácio do Eliseu publicou à noite uma explicação assegurando que a França "é uma amiga incondicional de Israel" e lamentando as palavras "excessivas" de Benjamin Netanyahu.

Milhares de pessoas no mundo todo participaram no sábado de protestos contra a escalada de violência no Oriente Médio.

Escalada

O Irã lançou na terça-feira cerca de 200 mísseis contra Israel, em resposta às mortes do chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.