Netanyahu diz que Israel irá revidar ataque do Irã: 'Dever e direito'

Apesar de falar que irá contra-atacar o Irã, ele não detalhou como e quando essa ação ocorrerá.

Retaliação ocorrerá no momento certo, diz porta-voz militar israelense. O contra-almirante Daniel Hagari também explicou que duas bases aéreas atingidas no ataque iraniano permanecem totalmente operacionais e nenhuma aeronave foi danificada. "A maneira pela qual responderemos a esse ataque vergonhoso será da maneira, no local e no momento que decidirmos, de acordo com as instruções da liderança política", disse Hagari.

Netanyahu focou em falar sobre os combates no Líbano

Ainda no vídeo, Netanyahu se concentrou em falar sobre os combates no Líbano. Conforme o primeiro-ministro, Israel está mudando "o equilíbrio de poder no norte", argumentando que há um mês o governo "começou a cumprir a promessa" que ele fez aos moradores da região. A fala faz referência a um dos objetivos do conflito que visa possibilitar que as pessoas que vivem no local possam retornar às suas casas, um ano após terem sido evacuadas da fronteira com o Líbano, informou o The Times of Israel.

O político também comentou sobre a morte do chefe do grupo extremista Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque israelense na semana passada. Ele zombou de uma fala do líder do grupo, feita anos atrás, em que chamou a sociedade israelense de "teia de aranha": "Ele e o mundo inteiro descobriram os tendões de ferro de Israel — um país forte com um exército forte, ousado e moral".

E continuou: "Um país determinado a se defender contra qualquer ameaça. Isso inclui a ameaça do Irã, que está por trás de todos os ataques contra nós — de Gaza, do Líbano, do Iêmen, do Iraque e da Síria — e, claro, do próprio Irã".